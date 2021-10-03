Склад на сотнях квадратных метров горит в Анапе

Крупный пожар начался сегодня вечером в Анапе, об этом сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В 19.55 мск поступил сигнал о возгорании на улице Омелькова, в 19.56 к месту вызова незамедлительно выдвинулись подразделения Анапского пожарно-спасательного гарнизона МЧС РФ.

Прибыв на место ЧП в 19.58, они установили, что горит одноэтажное здание на площади 480 кв м.

В 20.20 пожар получил повышенный ранг. Действует штаб пожаротушения, на ликвидацию подано семь пожарных стволов.

В тушении участвуют пять звеньев газодымозащитников, 54 человека личного состава от РСЧС, 18 единиц техники, в том числе от МЧС РФ 34 человека личного состава, 11 единиц техники.