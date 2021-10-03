Никол Пашинян заявил о готовности к встрече с Ильхамом Алиевым

Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил о своей готовности встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Соответствующие слова он произнес на встрече с представителями армянской общины в Вильнюсе.

"Готов принести с собой все имеющиеся у нас карты [минных полей]", - цитирует премьера Sputnik Армения.

Он уточнил, что имеет в виду карты, на которых указаны мины, заложенные в глубине освобожденных территорий Азербайджана, а не на армяно-азербайджанской границе.

При этом Пашинян призвал Ильхама Алиева "привести с собой всех … пленных" - то есть диверсантов, так как Азербайджан, в соответствии с трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года, уже передал Армении всех военнопленных, взятых во время Второй Карабахской войны и до этого.

Напомним, в последние несколько дней Ильхам Алиев неоднократно заявлял о готовности к переговорам с Пашиняном.