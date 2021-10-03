Власти Грузии: Саакашвили болен, его нужно лечить

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили нужно лечить, об этом заявил в эфире телеканала "Имеди" премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

По его словам, когда власти Грузии заключили оппозиционера в тюрьму, они снова убедились в той опасности, которую он несет обществу.

"Этот человек болен, он просто болен и его нужно лечить. Катастрофа, что этот человек был президентом девять лет. Неслучайно он сотрясал страну 9 лет, и теперь еще девять последних лет. Он сотрясает страну уже 18 лет, и этот человек - постоянный источник дестабилизации... Черт не дает покоя этому человеку, может теперь в тюрьме отдохнет", - приводит слова главы правительства Sputnik Грузия.

Премьер-министр выразил благодарность Саакашвили за то, что он сам вернулся в Грузию. Он также пообещал политику "максимальный комфорт в тюрьме".

Ранее сегодня Гарибашвили обвинил Саакашвили в планировании убийств других оппозиционеров.