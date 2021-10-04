Черчесов рассказал, причастен ли Путин к его отставке

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в ходе интервью YouTube-каналу Kanał Sportowy опроверг информацию о том, что он был уволен с поста наставника национальной команды по инициативе президента РФ Владимира Путина.

"Увольнение - это инициатива Путина? Это... Мы плохо слышим, нет?", - сказал Черчесов, отвечая на вопрос об участии главы государства в его отставке.

Он также вспомнил, что общался с российским лидером на домашнем чемпионате мира 2018 года и был приглашен на финал турнира, передает Лента.ру.

Напомним, Станислав Черчесов возглавлял сборную России с 2016 года. Российский футбольный союз (РФС) расторг контракт с наставником 8 июля 2021 года. Под его руководством сборная дошла до 1/4 финала домашнего чемпионата мира 2018 года и заняла четвертое место в группе на Евро-2020.