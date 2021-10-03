Кубанские педагоги получат премиальные за своих стобалльников

Власти Кубани поддержат педагогов, ученики которых наберут сто баллов на ЕГЭ, - сообщил на торжественном мероприятии, посвященном Дню учителя в Краснодаре, глава региона Вениамин Кондратьев.

"Те педагоги, которые смогли настолько качественно подготовить учеников, что ребята получили 100 балов при сдаче ЕГЭ, должны иметь вознаграждение. Теперь такие учителя будут получать по 100 тыс рублей", - сказал Кондратьев, передает "Интерфакс".

Единоразовую выплату в 100 тысяч рублей педагоги получат независимо от количества подготовленных учеников-стобалльников.

В нынешнем году максимальный балл на ЕГЭ получили 228 кубанских выпускников, 10 из них получили по 100 баллов по двум предметам, - добавили в администрации Краснодарского края.