Выставка памяти Таймазхана Магдиева торжественно откроется в Дагестане 5 октября

В Дагестанском музее изобразительных искусств в скором времени откроется выставка графических и живописных работ члена Союза художников РФ Таймазхана Магдиева, такое сообщение распространило Минкультуры республики.

В экспозицию войдут творческие графические и живописные работы художника, а также некоторые учебные задания, выполненные им в стенах Академии художеств: пейзажи (акварели и рисунки), тематические композиции (офорты, линогравюры, ксилографии и литографии), жанровые, сюжетные композиции и пейзажи, написанные маслом.

"Торжественное открытие экспозиции состоится 5 октября. Проходить выставка будет до 7 октября", - цитирует сообщение пресс-службы РИА "Дагестан".