Почти зимняя погода ожидается в регионах Казахстана

Ненастная погода будет завтра на большей части территории Казахстана: осадков не ожидается только в западной части страны, - сообщает "Казгидромет".

В горных районах в понедельник выпадут осадки, в ряде регионов прогнозируются туман, гололед и порывы ветра, а на севере республики - низовая метель, передает Sputnik Казахстан.

В частности, на севере, западе и юге Акмолинской области, на западе Северо-Казахстанской области, в горных районах Жамбылской и Алматинской области, на северо-западе Актюбинской области ляжет туман.

На юго-западе и юге Костанайской области синоптики обещают туман, днем на северо-западе региона ветер усилится до 15 м/с.

На западе Павлодарской области будут туман и гололед.

В горных районах Туркестанской области скорость ветра будет достигать 15-20 м/с.

Жителей севера, востока и центра Карагандинской области ожидают гололед и усиление ветра.

На Восточно-Казахстанскую область ночью налетит низовая метель.

На юго-западе Мангистауской области - усиление ветра.

В Нур-Султане завтра ожидается переменная облачность, временами будут идти дождь и снег. Температура воздуха составит 0-2 градуса тепла днем.

В Алматы синоптики обещают переменную облачность, может пройти небольшой дождь. Ночью похолодает до плюс 4, днем будет плюс 13 градусов.

В Шымкенте будет ясная и солнечная погода без осадков. Температура воздуха днем составит 15-17 градусов тепла.