Почти зимняя погода ожидается в регионах Казахстана
Ненастная погода будет завтра на большей части территории Казахстана: осадков не ожидается только в западной части страны, - сообщает "Казгидромет".
В горных районах в понедельник выпадут осадки, в ряде регионов прогнозируются туман, гололед и порывы ветра, а на севере республики - низовая метель, передает Sputnik Казахстан.
В частности, на севере, западе и юге Акмолинской области, на западе Северо-Казахстанской области, в горных районах Жамбылской и Алматинской области, на северо-западе Актюбинской области ляжет туман.
На юго-западе и юге Костанайской области синоптики обещают туман, днем на северо-западе региона ветер усилится до 15 м/с.
На западе Павлодарской области будут туман и гололед.
В горных районах Туркестанской области скорость ветра будет достигать 15-20 м/с.
Жителей севера, востока и центра Карагандинской области ожидают гололед и усиление ветра.
На Восточно-Казахстанскую область ночью налетит низовая метель.
На юго-западе Мангистауской области - усиление ветра.
В Нур-Султане завтра ожидается переменная облачность, временами будут идти дождь и снег. Температура воздуха составит 0-2 градуса тепла днем.
В Алматы синоптики обещают переменную облачность, может пройти небольшой дождь. Ночью похолодает до плюс 4, днем будет плюс 13 градусов.
В Шымкенте будет ясная и солнечная погода без осадков. Температура воздуха днем составит 15-17 градусов тепла.
Вестник Кавказа
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