Рецидивиста, сознательно сбывшего краденый ноутбук, задержали на Ставрополье

Мужчину, подозреваемого в сбыте вещи, заведомо добытой преступным путем, задержали в Михайловске. Такое сообщение распространила пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.

В нем говорится, что ранее судимый 35-летний местный житель продал ноутбук в комиссионный магазин, осознавая при этом, что дорогостоящий гаджет был добыт преступным путем.

"Изначально предмет техники был передан мужчине во время застолья его знакомым, ранее совершившим кражу. Тогда злоумышленники и договорились, что подозреваемый "поможет" товарищу сбыть ноутбук", - пояснили в пресс-службе.

На допросе подозреваемый сознался, что, сдав технику в комиссионку, он потратил полученные деньги на спиртное, которое он распил с тем же самым знакомым.

Сейчас ноутбук изъят, после процессуальных мероприятий он вернется к законному владельцу.

В отношении подозреваемого открыто уголовное дело по ч.1 ст.175 УК РФ (приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем). Его приятель стал фигурантом уголовного дела по ч.2 ст.158 УК РФ (кража), он задержан в соответствии со статьем 91 УПК РФ.