Гарибашвили: Саакашвили собирался убивать оппозиционеров

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вместо с соратниками планировали провести акцию протеста в Тбилиси и одновременно лишить жизни нескольких оппозиционных лидеров, чтобы на основании этого потребовать отставки действующего правительства и новых выборов. Такое громкое заявление сделал премьер-министр Ираклий Гарибашвили в эфире телеканала "Имеди".

По его словам, Саакашвили должен был внезапно появиться на запланированном на 3 октября масштабном митинге в Тбилиси, чтобы вызвать бурю эмоций у присутствующих.

Гарибавшвили уточнил, что команда экс-президента планировала во время кульминации митинга, на который они могли бы собрать около 10 тыс человек, правоохранителям пришлось бы задержать Саакашвили и задействовать спецтехнику.

"И в это время одной из версий рассматривалось убийство в суматохе нескольких оппозиционных лидеров. ...Это было одной из версий их плана целью делигитимации нашего руководства, за рубежом бы показали, как тут убивают оппозиционных лидеров. И тогда бы они потребовали отставку правительства и назначения внеочередных выборов", - цитирует главу правительства Sputnik Грузия.