Заключительный этап Международной программы "МедИАЦия" начнется завтра в Нур-Султане

Завтра в Нур-Султане стартует заключительный этап Международной программы "МедИАЦия", он пройдет в онлайн- и офлайн-форматах. Об этом сообщает Информационно-аналитический центр МГУ по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве (ИАЦ МГУ).

В рамках программы "МедИАЦия", в которую входят четыре страны и четыре тематических недели (Душанбинская, Бишкекская, Ташкентская и неделя в Нур-Султане), участники смогут улучшить свои профессиональные навыки и углубить знания о Центральной Азии, а также получить сертификаты и попасть на стажировку в области публицистической аналитики.

Неделя в Нур-Султане посвящена роли, которую играет Казахстан в евразийской интеграции. В числе спикеров онлайн-формата к.и.н., доцент кафедры стран постсоветского зарубежья РГГУ, эксперт РСМД Александр Гущин, тема - "30 лет постсоветского пространства - конфликтный потенциал и перспективы урегулирования"; к.ф.н., директор Центра Евразийских Медиаисследований факультета журналистики МГУ им. М.В.Ломоносова (ЦЕАМИ) Ольга Вихрова, тема: "Барьеры и перспективы развития академической мобильности в странах ЕАЭС"; заместитель директора Департамента развития интеграции ЕЭК Бахтияр Асаутаев, тема: "Евразийская интеграция: перспективы и тенденции"; к.полит.н., заведующая сектором Центра постсоветских исследований НИ ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Елена Кузьмина, тема: "Взаимная и внешняя торговля государств Евразийского союза"; Ph.D., заведующая кафедрой регионоведения ЕНУ имени Л.Н. Гумилева, ассоциированный профессор (доцент) кафедры регионоведения Айгерим Оспанова, тема: "Женское предпринимательство в Казахстане и его перспективы в рамках ЕАЭС".

Кроме того, в рамках недели в Нур-Султане состоится серия офлайн-мероприятий. Восьмого октября в 18:00 пройдет круглый стол "Открытый диалог России и Казахстана: журналистика, медиа и форматы"; 9 октября в 14:00 - мастер-класс "Специальный репортаж: история в развитии" от специального корреспондента телеканала "Россия-24" Лукьянова Александра Геннадьевича; 9 октября в 16:00 - мастер-класс "Клише, стереотипы восприятия в культуре, истории и масс-медиа: евразийская повестка" от Беликовой Анны Алексеевны, главного специалиста службы внешних коммуникаций RT, старшего преподавателя МГУ, РАНХиГС, МГИМО; советника Группы стратегического видения "Россия-Исламский мир", основателя Клуба востоковедов; 9 октября в 17:30 - мастер-класс "Фейковые новости и дезинформация: работа журналиста в условиях пандемии" от Ворожейкиной Светланы Олеговны, шеф-редактора информационного портала Toppress.

По любым вопросам можно обращаться на mediaschool.mediaciya@gmail.com, в теме письма необходим указать "Медиация. ФИО. Страна".

Мероприятие организуется Информационно-аналитическим центром МГУ по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве (ИАЦ МГУ)| Ia-centr.ru и Евразийским национальным университетом им. Л. Н. Гумилева при поддержке Фонда президентских грантов.