Аномально снежную зиму обещают синоптики в России

Этой зимой в России может выпасть превышающее норму количество осадков, сообщает центр погоды "Фобос".

Синоптики отмечают, что в Арктике в первые за последнее время приостановилось уменьшение объема льдов. "А в последние недели на фоне энергетического кризиса в Европе всё громче слышны голоса метеорологов о суровой снежной зиме в Северном полушарии. Ее ледяное дыхание уже ощутили в России, за Уралом", - говорится в сообщении.

Так, первая пурга уже обрушилась на Чукотку и другие регионы Дальнего Востока и некоторых других частей России, включая Ямал, Таймыр, Южный Урал, Башкирию, Оренбургскую, Томскую и Кемеровскую область.

Такая необычная погода, указали в "Фобосе", может быть связана с паузой глобального потепления в Арктике: в этом году льда в акватории Ледовитого океана стало почти на 1 млн кв км больше, чем год назад. Это может оказать существенное влияние на зимнюю погоду Северного полушария: во-первых, ожидается увеличение числа вторжений из акватории Ледовитого океана, во-вторых - к росту количества осадков на большей части страны.

"Самые значительные аномалии будут наблюдаться в Южной России, в верховьях Оби, Енисея, Прибайкалье, а также на севере Дальнего Востока", - уточнили синоптики.

В Москве снега может выпасть больше нормы на четверть, в низовьях Волги, Приколымье и на юге Сибири - в 1,5-2 раза.