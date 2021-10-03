Эрдоган ответил игрой в баскетбол на слухи о своем нездоровье (ВИДЕО)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган опубликовал в своем Тelegram-канале ролик, на котором запечатлено, как он играет в баскетбол.

"Для здоровья важно заниматься спортом, и я три раза в неделю это делаю. Движение - это счастье", - так глава государства подписал видео.

Ранее в прессе появилась публикация о том, что Эрдоган якобы испытывает проблемы со здоровьем. Таким образом президент опроверг это сообщение.