Тегеран назвал примерные сроки запуска реактора на тяжелой воде в Араке

Ядерный реактор на тяжелой воде в городе Арак (Центральная провинция Ирана) запустят в течение года. Об этом сообщил вице-президент и глава Организации по атомной энергии ИРИ Мохаммад Эслами.

"В течение одного года будет запущен реактор IR-20 в Араке", - приводит его слова Fars News Agency.

Напомним, второго декабря прошлого года Совет стражей Конституции Ирана одобрил принятый ранее Меджлисом (парламентом) законопроект, согласно которому правительство обязано нарастить темпы обогащения урана, в том числе путем возрождения проекта реконструкции ядерного реактора в Араке, реализовавшегося до подписания СВПД.