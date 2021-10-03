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Алжир закрыл воздушное пространство для французских военных самолетов и отозвал посла

Алжир закрыл воздушное пространство для французских военных самолетов и отозвал посла

Власти Алжира закрыли воздушное пространство страны для военных самолетов Франции, выполняющих миссию у берегов Африки, в рамках операции "Бархан" на севере Мали, передает телеканал Al Jazeera со ссылкой на собственные источники.

Отношения между Францией и Алжиром резко обострились из-за высказываний президента Эммануэля Макрона, заявившего, что официальная история африканской страны была полностью переписана, так что она "основана не на истинах, а, скорее, на дискурсе ненависти к Франции", пишет ТАСС.

Руководство Алжира оценило высказывания французского президента как вмешательство во внутренние дела страны и накануне отозвало своего посла из Парижа для консультаций.

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Вестник Кавказа

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