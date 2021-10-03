Ильхам Алиев посетил Тертерский и Бардинский районы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня посетил Тертерский и Бардинский районы. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В центре Тертера он посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возложил к нему венок.

Затем Ильхам Алиев открыл автодороги, ведущие к поселку Суговушан и селу Талыш Тертерского района, освобожденным ровно год назад от армянской оккупации.

Глава государства также заложил фундамент автодороги Талыш-Тапгарагоюнлу-Гашалты-Нафталан.

Ильхам Алиев поднял азербайджанский флаг в селе Талыш и поселке Суговушан Тертерского района и посетил разрушенные оккупантами албанско-удинскую и православную церкви в селе Талыш.

Затем президент торжественно открыл после реконструкции малые ГЭС Суговушан-1 и Суговушан-2.

После этого он осмотрел дом жителя Тертера Сахиба Исмаилова, который был разрушен ударами ракет "Смерч" ВС Армении во время Отечественной войны Азербайджана, и ознакомился с условиями, обеспеченными в новом доме, возведенном на его месте.

Кроме того, глава государства ознакомился с различными видами снарядов, выпущенных вооруженными силами Армении по Тертерскому району из реактивных систем залпового огня и артиллерийских установок.

Затем президент прибыл в Бардинский район, в центре Барды он возложил венок к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, после чего принял участие в открытии Бардинского профессионального лицея.

Подробный отчет о визите будет представлен завтра.