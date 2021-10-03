День сотрудничества тюркоязычных стран отмечается сегодня

Сегодня, третьего октября, отмечается День сотрудничества тюркоязычных стран. Об этом сообщает агентство Anadolu.

В 2009 году президенты Азербайджана, Турции, Казахстана и Киргизии подписали ставшее историческим для тюркского мира Нахчыванское Соглашение, в рамках которого дата третье октября была объявлена Днем сотрудничества тюркоязычных стран.

В этот день также отмечается годовщина создания Тюркского Совета.

Заявление в связи с праздничной датой распространило МИД Турции. В ведомстве выразили надежду на укрепление духа единства и солидарности между тюркоязычными народами, а также удовлетворение в связи с расширением Тюркского совета за счет новых стран-участниц и стран-наблюдателей и в связи с углублением сотрудничества между тюркоязычными странами.