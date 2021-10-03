Спасатели предупредили о смерчах в Сочи

Экстренное предупреждение в связи с резким ухудшением погоды объявлено в Сочи, такое сообщение распространила пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"По данным Росгидромета, в течение суток 4 октября, а также 5 и 6 октября 2021 года на участке Магри-Веселое (муниципальное образование город Сочи) имеется опасность формирования смерчей над морем", - сказано в нем.

Ранее синоптики предупреждали о возможности выпадения завтра на курорте обильных грозовых дождей.