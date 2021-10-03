Азербайджан и Турция проведут военные учения в Нахчыване

ВС Азербайджана и Турции проведут совместные военные учения в Нахчыванской Автономной Республике 5-8 октября, об этом пишут РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Пятого-восьмого октября в Нахчыване будет проведен очередной этап учений "Нерушимое братство-2021". Цель учений - развитие сотрудничества и взаимодействия между вооруженными силами Турции и Азербайджана", - указал он.

Министерство обороны Азербайджана пока не публиковало официальных заявлений по поводу этих учений.

Министерство национальной обороны Турции подтвердило проведение совместных военных учений с Азербайджаном с 5 по 8 октября в Нахчыванской Автономной Республике.

Официальный представитель ведомства Пинар Кара, в частности, сообщила, что ВС Турции продолжают поддерживать разминирование и обучение на землях, освобожденных от оккупации ВС Армении, в рамках проекта "Братская бригада" реализуются совместные учебно-просветительские мероприятия.

"Пятого-восьмого октября в Нахчыване будет проведен очередной этап учений "Нерушимое братство-2021". Цель учений - развитие дружбы, сотрудничества и взаимодействия между Вооруженными силами Турции и Азербайджана", - уточнила Кара.

По словам представителя министерства, основная задача готовящегося мероприятия заключается в развитии сотрудничества и координации между сухопутными войсками обеих стран, в гармонизации планирования обучения, управления и принципов выполнения; в данный момент с личным составом ВС Азербайджана продолжаются соответствующие учения

Она заверила, что Турция будет и далее поддерживать Азербайджан всеми возможными способами, напомнив о концепции "Два государства, одна нация".