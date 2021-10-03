Армянские фуры продолжают стоять в пробке в Грузии перед "Верхним Ларсом"

Фуры из Армении по-прежнему, уже больше недели, стоят в пробке на территории Грузии перед КПП "Верхний Ларс", причина затора - большой поток транспортных средств в направлении России. Об этом сообщил атташе по таможенным вопросам при посольстве РА в РФ Арам Тананян.

"Верхний Ларс" работает в плановом режиме, без каких-либо проблем. Пропускная способность сохраняется", - рассказал он Sputnik Армения.

Дипломат уточнил, что в данный момент на территории Грузии скопилось множество машин, среди которых также и армянские грузовики. Он выразил понимание недовольства армянских водителей, многие из которых везут скоропортящиеся продукты, но уточнил, что ситуация, по всей видимости, объясняется особенностями регуляции потока транспорта на территории Грузии.

Тананян обратил внимание, что даже сейчас каждый день из Грузии в Россию заезжает около ста армянских фур, при общем потоке в 400-430 большегрузов.