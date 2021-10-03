Иран заявил о приверженности диалогу и дипломатии как единственному пути вперед

Тегеран считает единственно возможным путь диалога и дипломатии, об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде на своей странице в Twitter, комментируя свой визит во Францию

"В своем выступлении на Всемирном форуме мира в Нормандии и на встречах со своими коллегами, представителями СМИ и французскими аналитическими центрами я подчеркнул приверженность Ирана диалогу и дипломатии как единственному возможному пути вперед", - приводит слова дипломата ИРНА.

Хатибзаде выразил мнение, что Исламская Республика выступает региональным якорем мира и стабильности и намерена всегда выполнять эту конструктивную роль.

Представитель МИД ИРИ, посетивший Францию для участия во Всемирном форуме мира в Нормандии, отвечая в интервью французской Le Monde на вопрос о недавней сессии Генассамблеи ООН и перспективах переговоров по ядерной программе, уточнил, что заявление министра иностранных дел Ирана о возобновлении переговоров, сделанное им в Нью-Йорке, - "это та же позиция нового правительства".

Дипломат обратил внимание, что переговоры в Вене непременно возобновятся, но пока будут рассматриваться итоги и детали прежних встреч.