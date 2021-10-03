Три района Дагестана частично остались без света

Авария оставила без света часть жителей трех районов Дагестана, такое сообщение опубликовано в Facebook филиала "Дагэнерго" компании "Россети Северный Кавказ".

"Сегодня в середине дня произошло технологическое нарушение на высоковольтной линии 110 кВ "Шамильское - Анцух"", - сказано в нем.

Электричества на время лишились жители ряда населенных пунктов Шамильского, Тляратинского и Цумадинского районов.

Ликвидируют последствия ЧП три бригады "Дагэнерго", в общей сложности 12 специалистов с тремя единицами спецтехники.

Они делают все возможное, чтобы оперативно возвратить свет в дома жителей.