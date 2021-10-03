Создатели Biontech Угур Шахин и Озлем Тюречи могут получить Нобелевскую премию по медицине

Основатели и совладельцы компании Biontech Угур Шахин и Озлем Тюречи могут получить Нобелевскую премию по физиологии и медицине за созданную ими вакцину от COVID-19. Об этом сообщает немецкое издание Wirtschaftswoche.

"С момента первой инъекции в декабре 2020 года миллиарды людей получили вакцину Biontech", - отмечается в сообщении.

Еще один претендент на Нобелевскую премию - биолог Ингмар Херр: именно он в конце 1990-х годов первым обнаружил, что мРНК вызывает иммунный ответ. Созданная им компания Curevac также разработала вакцину от ковида, однако этот препарат в ходе клинических испытаний показал очень низкую эффективность против новых штаммов Covid-19.

Имена лауреатов в области медицины и физиологии Нобелевский комитет объявит завтра.