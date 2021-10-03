Российские власти не собираются массово закрывать школы из-за коронавируса
Министерство просвещения России не намерено массово закрывать школы из-за коронавируса, пообещал глава ведомства Сергей Кравцов.
"Мы не предполагаем закрытия школ, только в случае крайней необходимости, если объективно существует ситуация", - приводит его слова ТАСС.
Министр обратил внимание, что никакого локдауна не планируется.
Глава ведомства добавил, что на данный момент из-за ситуации с Covid-19 в стране закрыты менее 0,1% школ.
Он напомнил, что каждый субъект самостоятельно принимает решение о закрытии школ, основываясь на эпидемиологической ситуации.
Вестник Кавказа
в facebookПодписаться