Российские власти не собираются массово закрывать школы из-за коронавируса

Министерство просвещения России не намерено массово закрывать школы из-за коронавируса, пообещал глава ведомства Сергей Кравцов.

"Мы не предполагаем закрытия школ, только в случае крайней необходимости, если объективно существует ситуация", - приводит его слова ТАСС.

Министр обратил внимание, что никакого локдауна не планируется.

Глава ведомства добавил, что на данный момент из-за ситуации с Covid-19 в стране закрыты менее 0,1% школ.

Он напомнил, что каждый субъект самостоятельно принимает решение о закрытии школ, основываясь на эпидемиологической ситуации.