Девушку, обманувшую курьера на 42 тысячи рублей, задержали во Владикавказе

Правоохранители поймали девушку, подозреваемую в мошенничестве, во Владикавказе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Северной Осетии.

Злоумышленница заказала дорогие наручные часы в интернет-магазине. Но когда курьер привез их по указанному адресу, то она сообщила ему по телефону, что в данный момент ее нет на месте, и попросила оставить покупку приятельнице, пообещав перевести деньги за покупку на банковскую карту курьера.

"Еще некоторое время девушка находилась на связи, обещая вот-вот перевести деньги, а потом отключила телефон. Тогда курьер обратился за помощью в полицию", - отметили в полиции.

Вскоре полицейские установили личность подозреваемой, ей оказалась 28-летняя жительница села Октябрьское. Она была доставлена в отдел полиции, где признала вину и вернула часы, которые получила незаконно.

В действиях девушки усматриваются признаки преступления по ст. 159 УК РФ "Мошенничество", ей грозит пять лет лишения свободы.