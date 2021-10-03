Молодой водитель сбил пешехода на "зебре" в Павлодарской области

Водитель, не достигший совершеннолетия, наехал на пешехода, переходившего дорогу по "зебре", в Экибастузе, об этом сообщают СМИ.

Как передает Pavlodarnews.kz, авария произошла на улице Беркимбаева, пострадавший - мужчина 34 лет - госпитализирован с травмами.

Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга средней степени тяжести, а также травматический шок II степени, закрытую травму грудной клетки, закрытые переломы со смещением двух ребер и левой ключицы.

"Несовершеннолетний водитель, 2004 года рождения, управляя автомашиной Volkswagen Passat, совершил наезд на пешехода 1987 года рождения, который перебегал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу", - уточнили в департаменте полиции Павлодарской области.

Идет досудебное расследование по ч. ст.45 УК РК.