В теракте у мечети в Кабуле погибли не менее 8 человек

Телеканал "Аль-Джазира", ссылаясь на свои источники в Кабуле, озвучил предварительной число жертв и пострадавших в результате теракта у мечети Идгах, где сегодня прощались с матерью официального представителя запрещенного в России движения "Талибан" Забихуллы Муджахида.

По данным "Аль-Джазиры", в результате взрыва у мечети и перестрелки между талибами и боевиками запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ погибли не менее 8 человек.

Также сообщается о ранении 20 человек. Кто из них талибы, боевики ИГИЛ или мирные жители Кабула, не уточняется.