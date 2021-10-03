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В теракте у мечети в Кабуле погибли не менее 8 человек

В теракте у мечети в Кабуле погибли не менее 8 человек

Телеканал "Аль-Джазира", ссылаясь на свои источники в Кабуле, озвучил предварительной число жертв и пострадавших в результате теракта у мечети Идгах, где сегодня прощались с матерью официального представителя запрещенного в России движения "Талибан" Забихуллы Муджахида.

По данным "Аль-Джазиры", в результате взрыва у мечети и перестрелки между талибами и боевиками запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ погибли не менее 8 человек.

Также сообщается о ранении 20 человек. Кто из них талибы, боевики ИГИЛ или мирные жители Кабула, не уточняется.

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Вестник Кавказа

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