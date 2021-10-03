В Европе началась волна банкротств из-за цен на газ

Согласно данным газеты Independent, в Европе сразу несколько компаний подали заявления о банкротстве в связи с тем, что не могут оплачивать счета за газ.

"В последние недели в Британии повышения цен не выдержали четыре маленькие энергетические компании. Тяжело приходится производителям удобрений, которые используют природный газ в качестве сырья. Страдает и тяжелая промышленность, которая потребляет большое количества тепла, а также производители алюминия и цемента", - сказано в соответствующей статье Independent.

Также в ней указано, что и в Европе, и в Азии, и в США все потребители получат этой зимой намного более высокие счета, чем те, к которым они привыкли. Причиной тому – чрезмерные цены на газ на спотовых рынках из-за дефицита СПГ.