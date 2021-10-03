Иран запланировал получать 50% энергии на АЭС

Вице-президент Ирана, глава иранской Организации по атомной энергии Мохаммад Эслами сообщил сегодня, что республика намерена довести долю АЭС в энергогенерации до 50%.

"В настоящий момент Иран остро нуждается в электричестве. Поэтому мы стремимся обеспечить до 50% потребностей страны за счет строительства атомных станций. Этот вопрос является первоочередной задачей ОАЭИ", - приводит его слова IRNA,

Напомним, что "Росатом" в настоящее время достраивает второй и третий энергоблоки иранской АЭС "Бушер", их суммарная мощность составит 2,1 ГВт. Первая иранская АЭС полностью создана Россией, первый блок был передан в собственность Ирана в 2013 году.