В Дагестане прошел VII Международный межрелигиозный молодежный форум

Как сообщили сегодня в Миннаце Дагестана, на базе "Солнечный берег" накануне прошла церемония официального закрытия VIII Международного межрелигиозного молодежного форума.

Выступивший на событии глава республиканского Миннаца Энрик Муслимов подчеркнул, что МММФ является уникальной площадкой для молодежного диалога по современным проблемам этнической и конфессиональной тематики.

"Мы – дети единого творца, бог один, мы должны жить мирно, дружить и созидать, и я думаю, что на этом форуме у молодых людей это получилось, и они и дальше будут нести полученные здесь знания", - приводит РИА Дагестан слова Муслимова.

Также к собравшимся обратился председатель парламентского Комитета по национальной политике, вопросам общественных и религиозных объединений и межпарламентских связей Анатолий Карибов. "Форум стал знаковым событием для всей нашей многонациональной, многоконфессиональной республики, он вносит большой вклад в развитие взаимодействия между общественными, религиозными организациями и органами власти", - заявил он.

Также на церемонии закрытия произнесли речи председатель дагестанского муфтията Мухаммад Майранов, секретарь епархиального управления Махачкалинской епархии иеромонах Силуан, председатель ЦРО иудейских общин Дагестана Валерий Дибияев, первый замминистра образования и науки РД Магомед Абидов, Герой России Загид Загидов и член ОП РД Алиасхаб Хархачаев.

В последний день форума его участники посадили деревья на базе "Солнечный берег".