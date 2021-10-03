В Кабуле совершен теракт у мечети

Сегодня днем в Кабуле недалеко от мечети Идгах прогремел взрыв во время прощания с матерью представителя запрещенного в России движения "Талибан" Забихуллы Муджахида.

Как сообщает телеканал Kabul News, взрыв оказался лишь первой частью теракта – после него завязалась перестрелка. По данным канала, ведется бой между талибами и боевиками "Исламского государства в Хорасане", ответвления запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.

На данный момент нет официальной информации о жертвах, пострадавших и разрушениях в результате теракта. Агентство Франс Пресс сообщает о нескольких погибших.