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В Кабуле совершен теракт у мечети

В Кабуле совершен теракт у мечети

Сегодня днем в Кабуле недалеко от мечети Идгах прогремел взрыв во время прощания с матерью представителя запрещенного в России движения "Талибан" Забихуллы Муджахида.

Как сообщает телеканал Kabul News, взрыв оказался лишь первой частью теракта – после него завязалась перестрелка. По данным канала, ведется бой между талибами и боевиками "Исламского государства в Хорасане", ответвления запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.

На данный момент нет официальной информации о жертвах, пострадавших и разрушениях в результате теракта. Агентство Франс Пресс сообщает о нескольких погибших.

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Вестник Кавказа

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