Генпрокуратура Грузии не стала предъявлять обвинение Саакашвили

Как сообщили сегодня в Генпрокуратуре Грузии, властям нет причин торопиться с предъявлением обвинения гражданину Украину, экс-президенту Михаилу Саакашвили в незаконном пересечении грузинской границы, поскольку задержан он был не по подозрению в этом правонарушении.

"Михаил Саакашвили задержан уже как осужденный. Он – разыскиваемое лицо, осужденное и на этом этапе приговоренное к шести годам. В связи с этим он заселен в пенитенциарное учреждение", - напомнили в Генпрокуратуре, передает Спутник-Грузия.

В связи с этими обстоятельствами закон не требует предъявлять обвинение по новому следствию в какой-либо конкретный срок. "Это не задержанное лицо, которое впервые совершило преступление. Исходя из этого, сегодня ему не будет предъявлено обвинение", – подчеркнули в Генпрокуратуре Грузии.

При этом было отмечено, что по делу о незаконном пересечении границы расследование ведется в интенсивном режиме.