Хабиб Нурмагомедов отказался пить вино с британцами

Бывший чемпион UFC в легком весе, непобежденный боец Хабиб Нурмагомедов отказался накануне пить вино с британцами – об этом он сам рассказал на встрече с болельщиками в Лондоне.

Встреча транслировалась на YouTube-канале Eman Channel. Нурмагомедов сообщил, что на матче "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона" экс-тренер манкунианцев Алекс Фергюсон предложил ему выпить вина.

Экс-чемпион UFC отказался от предложения с шуткой. "Можно напрямую сказать, что я мусульманин и не пью. Можно и по-другому, как я и сделал. Я сказал, что если выпью, то разнесу тут все. И меня поняли", - поведал он.

На матче Нурмагомедов также повстречался со знаменитым ямайским бегуном Усэйном Болтом и французским футболистом Патрисом Эвра.