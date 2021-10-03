"Грузинская мечта" выиграла местные выборы на 46,65%

Как сообщили сегодня в ЦИК Грузии по итогам подсчета 99,92% бюллетеней, поданных на состоявшихся накануне местных выборах, правящая партия "Грузинская мечта" набрала 46,65% голосов суммарно.

Ее главный соперник, партия Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" получила 30,7% голосов.

Новейшая оппозиционная партия бывшего премьер-министра Георгия Гахария "За Грузию" получила всего 7,79% голосов. На четвертом месте партия "Лело для Грузии" с 2,71%.

Таким образом, "Грузинской мечте" удалось выполнить условие "плана Мишеля" по урегулированию политического кризиса в Грузии – набрать на местных выборах не менее 43% голосов избирателей. Впрочем, партия вышла из этого соглашения с оппозицией, разработанного главой Евросовета Шарлем Мишелем, еще летом.

Напомним, что выборы мэров и депутатов сакребуло проходили в 64 городах и муниципалитетах. Итоговая явка составил 51,92% избирателей.