В Чечне откроется ипподром мирового уровня

Глава Чечни Рамзан Кадыров анонсировал накануне на своей странице ВКонтакте открытие в республике уникального для России ипподрома, соответствующего современным международным стандартам. Со ссылкой на министра сельского хозяйства Чечни Ибрагима Закриева он сообщил, что ипподром будет готов к церемонии открытия в течение двух дней.

"В процессе строительства ипподрома учтены все требования для проведения престижных соревнований мирового уровня. В этом я еще раз убедился в ходе ознакомительной поездки, которую совершил вместе с дорогим братом, депутатом Госдумы Адамом Делимхановым. Благодаря последним технологиям ипподром сможет проводить скачки в любой сезон, а новая система освещения позволит наслаждаться соревнованиями даже в темное время суток", - поведал глава Чечни.

Уточняется, что ипподром состоит из двух корпусов на 600 посадочных мест и центральной трибуны с VIP-зоной, а также домиков для персонала и гостей. Рядом с ипподромом построена зона отдыха с водоемами для любителей рыбалки. Общая вместимость ипподрома – около 3 тыс человек. В состав комплекса входят конюшни, ветеринарный пункт, бассейны и тренажерные комплексы.

Рамзан Кадыров обратил внимание, что ипподромный комплекс займется также конепроизводством. "Я поручил уделить этому вопросу особое внимание, и наши специалисты на протяжении последних лет работают в данном направлении. Теперь в ближайшей перспективе у них появятся идеальные условия, чтобы вывести чеченскую скаковую породу лошадей. Таким образом, будет внесен большой вклад в развитие коневодства в России", - подчеркнул он.