Гражданин Армении подделывал акцизные марки в Грузии

Изготовителя и продавца поддельных акцизных марок задержали на днях в Тбилиси – им оказался гражданин Армении.

Как сообщили в Следственной службе грузинского Минфина, гражданин соседнего государства подделала и продал в Тбилиси 3051 акцизную марку на алкоголь на общую сумму в $2,7 тыс.

Преступник был взят с поличным при сбыте фальшивых акцизных марок. Против него возбуждено уголовное дело, по которому он может сесть в тюрьму на 4-6 лет, пишет Новости-Грузия.