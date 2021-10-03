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Гражданин Армении подделывал акцизные марки в Грузии

Гражданин Армении подделывал акцизные марки в Грузии

Изготовителя и продавца поддельных акцизных марок задержали на днях в Тбилиси – им оказался гражданин Армении.

Как сообщили в Следственной службе грузинского Минфина, гражданин соседнего государства подделала и продал в Тбилиси 3051 акцизную марку на алкоголь на общую сумму в $2,7 тыс.

Преступник был взят с поличным при сбыте фальшивых акцизных марок. Против него возбуждено уголовное дело, по которому он может сесть в тюрьму на 4-6 лет, пишет Новости-Грузия.

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Вестник Кавказа

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