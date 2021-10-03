Марнеули возглавил Кянан Омаров

Как сообщили сегодня в ЦИК Грузии, в городе Марнеули провинции Квемо-Картли мэром в первом туре местных выборов был избран Кянан Омаров.

Уточняется, что кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Кянан Омаров набрал 68,01% голосов по итогам подсчета 100% бюллетеней.

У Омарова было всего два соперника – Эльдар Мустафаев от "Единого национального движения", набравший 28,17% голосов, и Ахмед Имамгулиев от партии "Европейская Грузия", получивший 3,58% голосов.