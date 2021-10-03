Самолет из Москвы сел в Ростове вместо Симферополя

Как сообщили сегодня в ростовском аэропорту Платов, Ростов-на-Дону принял сегодня экстренную посадку рейса S7, летевшего из Москвы в Симферополь.

"Рейс, выполнявшийся по маршруту Москва (Домодедово) - Симферополь, совершил посадку в аэропорту Платов по запросу командира воздушного судна", - приводит ТАСС сообщение пресс-службы аэропорта.

Уточняется, что во время полета в двигателе самолета S7 образовалась неисправность. Посадить самолет в Платове удалось без происшествий.