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Самолет из Москвы сел в Ростове вместо Симферополя

Самолет из Москвы сел в Ростове вместо Симферополя

Как сообщили сегодня в ростовском аэропорту Платов, Ростов-на-Дону принял сегодня экстренную посадку рейса S7, летевшего из Москвы в Симферополь.

"Рейс, выполнявшийся по маршруту Москва (Домодедово) - Симферополь, совершил посадку в аэропорту Платов по запросу командира воздушного судна", - приводит ТАСС сообщение пресс-службы аэропорта.

Уточняется, что во время полета в двигателе самолета S7 образовалась неисправность. Посадить самолет в Платове удалось без происшествий.

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Вестник Кавказа

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