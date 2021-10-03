Число погибших от коронавируса за сутки в России приблизилось к 900 человек

Как сообщили сегодня в оперштабе, за последние сутки в России было выявлено 25 769 новых случаев заражения коронавирусом. Суточная смертность от Covid-19 вновь обновила рекорд – 890 человек. При этом выздоровело всего 15391 человек (на 2,5 тысячи меньше, чем сутками ранее).

По-прежнему больше всего новых заболевших в Москве – 4294 человека. На втором месте Санкт-Петербург с 2463 новыми зараженными, на третьем – Подмосковье с 1646.

На четвертом месте находится переживающая пик заболеваемости Самарская область с 620 новыми больными. Свыше 500 больных в Воронежской области, Нижегородской области, Свердловской области, Ростовской области и Пермском крае. Близок к этому условно порогу заболеваемости Башкортостан.

На Кавказе самая тяжелая ситуация в Ставропольском крае – 357 новых заболевших. На Кубани их 226, в Дагестане – 117, в Кабардино-Балкарии – 83, в Северной Осетии – 73, в Чечне – 70, в Ингушетии – 62, в Карачаево-Черкессии – 55, в Адыгее – 52.

Таким образом, на данный момент известно о 7586536 заболевших коронавирусом в России, из них 6725965 выздоровели, 209918 – погибли.