Десять чудес инженерной мысли, изменивших мировую историю

На протяжении тысячелетий человечество создавало замечательные сооружения, среди которых египетские пирамиды и Великая Китайская стена. Инженеры осуществили масштабные проекты в области транспорта и связи, расширив границы человеческой изобретательности. History описывает десять чудес западной инженерной мысли, которые изменили мировую историю.

1. Панамский канал

Соединяющий Атлантический и Тихий океаны Панамский канал протяженностью в 81,6 км изменил мировые торговые пути после открытия в 1914 году. Французы предприняли неудачную попытку его создания 1880-х годах, а Соединенные Штаты возобновили строительство в 1904 году. Главный инженер Джон Стивенс изменил дизайн проекта: вместо канала на уровне моря, он предложил вырыть водоток с шлюзами и перекрытием реки Чагрес для создания самого большого на то время искусственного озера в мире. Согласно информации Музея межокеанского канала, рабочим пришлось бороться с оползнями и тропическими болезнями, в частности, малярией и желтой лихорадкой, когда они прокладывали канал через джунгли и гористую местность, перемещая землю и щебень, чтобы углубить остров Манхэттен на 3,6 метра. 10% из 56 000 рабочих, трудившихся на объекте в период с 1904 по 1913 год, погибли. Примечательно, что строительство международного судоходного канала было завершено вовремя и в рамках бюджета.

2. Мост Золотые ворота

Открытый в 1937 году мост Золотые ворота длиной 2737 метров раскинулся над проливом глубиной почти 121 метр, соединяющим залив Сан-Франциско и Тихий океан. Созданный с использованием количества кабеля, длины которого хватит, чтобы трижды обойти земной шар, мост может перемещаться, чтобы противостоять сильным ветрам над проливов. Главный инженер Джозеф Штраус уделил первоочередное внимание безопасности проекта, но 11 рабочих погибли во время строительства, причем 10 в результате одной аварии.

3. Система автомагистралей между штатами

Оценив, как нацистская Германия использовала свою сеть высокоскоростных шоссе для эффективного передвижения войск по стране во время Второй мировой войны, президент Дуайт Эйзенхауэр инициировал принятие Закона 1956 года о федеральной автостраде, в рамках которого начался крупнейший в мировой истории проект общественных работ. Строительство 66 тыс. км скоростных автомагистралей без пересечений на одном уровне, с контролируемым доступом к съездам, эстакадами и подземными переходами, было частично предназначено для укрепления национальной обороны и обеспечения быстрой эвакуации городов в случае атомной атаки времен холодной войны. Названная в честь Эйзенхауэра в 1990 году система автомагистралей между штатами радикально изменила американскую экономику и образ жизни, стимулировав рост пригородов, но при этом ряд городских кварталов пришел в упадок.

4. Трансатлантический телеграфный кабель

В 1854 году американский торговец Сайрус Уэст Филд получил разрешение на прокладку телеграфного кабеля по дну Атлантического океана. После четырех неудачных попыток американским и британским военно-морским кораблям летом 1858 года удалось проложить почти 4500-километровый кабель, соединяющий Ирландию и Ньюфаундленд. Инаугурационное послание королевы Виктории президенту Джеймсу Бьюкенену, состоящее из 98 слов, передавалось 16 часов. Довольно медленно, но быстрее, чем посредством 10-дневного трансатлантического транзита на пароходе. Однако линия связи перестала работать через несколько недель. Филд не сдался и в итоге заключил контракт с британским судном Great Eastern, самым большим кораблем на плаву в то время, на прокладку постоянного телеграфного кабеля в 1866 году, что значительно ускорило трансатлантическое сообщение.

5. Плотина Гувера

60-этажная плотина Гувера, построенная с использованием труда 21 тыс. рабочих, была самой большой бетонной конструкцией в мире и самой высокой плотиной на момент ее открытия в 1935 году. Проект, потребовавший отвода реки Колорадо через четыре искусственно созданных туннеля, был завершен на два года раньше срока. Арочно-гравитационная плотина на границе Аризоны и Невады контролирует течение реки Колорадо, накапливает достаточно воды для орошения 810 тыс. гектаров земли и обеспечивает более миллиона домов гидроэлектроэнергией. Плотина Гувера стимулировала развитие таких городов, как Лас-Вегас и Феникс, и создала озеро Мид, крупнейшее водохранилище в Соединенных Штатах по объемам воды.

6. Туннель под Ла-Маншем

Открытый в 1994 году после шести лет строительства туннель под Ла-Маншем соединил Великобританию с европейским континентом впервые со времен ледникового периода. Туннель представляет собой три бетонные трубы, которые были построены туннелепроходческими машинами грузоподъемностью 1100 тонн. Система туннелей протяженностью 51 км, по которой ездят пассажиры и перевозятся грузы, включает 39-километровый подводный участок, самый длинный в мире, со средней глубиной в 46 метров ниже морского дна. Благодаря туннелю, пассажиры высокоскоростных поездов Eurostar могут добраться из Лондона в Париж чуть более чем за два часа.

7. Трансконтинентальная железная дорога

Когда на Востоке США бушевала гражданская война, на Западе начались работы по строительству железной дороги, которая впоследствии свяжет Соединенные Штаты от побережья до побережья. Получив одобрение в рамках Закона о Тихоокеанской железной дороге от 1862 года, Central Pacific Railroad Company прокладывала рельсы к востоку от Сакраменто (Калифорния), а Union Pacific Railroad Company двинулась на запад от Омахи (Небраска). Работа продолжалась и суровой зимой, и жарким летом, а на долю китайских рабочих-иммигрантов из компании Central Pacific Railroad Company выпала наиболее сложная задача: взрывать туннели в горах Сьерра-Невада. В 1869 году был вбит в землю последний церемониальный золотой железнодорожный костыль. Трансконтинентальная железная дорога способствовала расширению страны на запад, сократив время в пути по пересеченной местности с месяцев до недели.

8. Статуя Свободы

Статуя Свободы высотой 107 метров, символ дружбы между Францией и Соединенными Штатами, была передана в 1886 году. В Париже французский скульптор Фредерик-Огюст Бартольди отлил большие медные листы для поверхности статуи, они были упакованы в более чем в 200 ящиков отправлены в Нью-Йорк. В течение четырех месяцев рабочие собирали статую, а затем установили ее на пьедестал и прикрепили к каркасу из железа и стали, спроектированному Эженом Эммануэлем Виолле-ле-Дюком и Александром-Гюставом Эйфелем, дизайнером Эйфелевой башни. Таким образом, оболочка свободно двигается при порывах сильного ветра.

9. Нидерландские защитные конструкции в Северном море

Поскольку частично Нидерланды находятся ниже уровня моря, была создана система шлюзов, барьеров для штормовых нагонов и дамб, чтобы предотвратить наводнения и охватить обширные участки земли в Зёйдерзе, мелководном заливе в Северном море. Названный Американским обществом инженеров-строителей одним из семи чудес современного мира, проект был начат в 1927 году с пятилетнего строительства дамбы протяженностью 30 километров, окружавшей Зейдерзее. Мелиоративные работы продолжались десятилетия. Между 1954 и 1997 годами был осуществлен еще один масштабный проект по контролю за водными потоками в устьях рек Рейн и Маас.

10. Метро Нью-Йорка и Бостона

Когда конные экипажи заполнили улицы Нью-Йорка и Бостона, а поезда окончательно покрыли сажей пешеходов, гражданские лидеры начали искать возможность создания альтернативного транспорта, который был бы быстрее и чище. Они пришли к радикальному решению - строительству метро, которое многие американцы считали непрактичным и опасным. Бостон открыл первое в США метро в 1897 году. Нью-Йорк последовал его примеру семь лет спустя. В обоих городах использовался метод закрытого строительства, чтобы не нарушать жизнь города. В первом в мире лондонском метро еще использовались паровозы, а в американских подземках уже ходили поезда с электрическим приводом. Появление скоростного транспорта изменило жизнь Бостона, Нью-Йорка и других американских городов.