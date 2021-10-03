Зеленский пообещал заняться Саакашвили

Украинский президент Владимир Зеленский заявил сегодня в ходе брифинга, что будет лично заниматься вопросом экстрадиции экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на Украину, гражданином которой он является.

"Я как президент Украины, и вы прекрасно это знаете, занимаюсь постоянно тем, что возвращаю граждан Украины. Разными возможностями, которые у меня есть, которые мне предоставила власть. Господин Саакашвили является гражданином Украины, поэтому его это тоже касается", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент Украины уточнил, что темой выдачи Саакашвили Киеву займется и украинский МИД, и посольство в Тбилиси, и правительство на уровне украинско-грузинской межправкомиссии и уровне премьер-министров. "Мы все будем этим заниматься", - заверил он.

Напомним, что Михаил Саакашвили прибыл в пятницу в Грузию и был арестован. Согласно вынесенным ранее судебным приговорам, он должен провести в тюрьме 6 лет.