Москва продолжает бить рекорды по атмосферному давлению

Согласно данным сайта "Метеоновости", в Москве по-прежнему обновляются рекорды атмосферного давления.

Так, в полночь воскресенья оно достигло 1016.1 гПа (762.1 мм рт ст ), что выше рекорда 3 октября 33-летней давности: в 1988 году давление в столице РСФСР достигало 1015.6 гПа (761,3 мм рт ст).

Над Москвой в настоящее время установился антициклон, одним из признаков которого и является необычно высокое атмосферное давление. Синоптики ожидают, что оно будет расти и далее. Так, к 10 утра оно уже поднялось до 1016.6 гПа (762,5 мм рт ст ).

Напомним, что накануне был побить дневной рекорд атмосферного давления в Москве, который держался 46 лет, с 1975 года.