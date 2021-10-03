"Грузинская мечта" предложила оппозиции сдаться с достоинством

Председатель правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе предложил оппозиции "с достоинством признать свое поражение" на состоявшихся накануне местных выборах.

"Вчера "Грузинская мечта" с большим преимуществом победила на выборах", – подчеркнул политик, поздравляя членов партии с победой после подсчета 85,04% бюллетеней. Отметим, что на данный момент правящая партия получила лишь 47,6% всех голосов, в то время как партия Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" набрала 30,51%.

Кобахидзе с сожалением констатировал, что "Мечте" не удалось в первом туре победить в выборах мэров сразу 20 городов Грузии, в том числе не выиграл голосование и действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе. "Обидно, что второй тур понадобился в Тбилиси, но мы уверены, что Каладзе выиграет выборы во втором туре, как и другие наши кандидаты", – сказал он.

Что касается сакребуло Тбилиси, то там "Мечта" набрала уже 29 мандатов при необходимости всего 26 для получения большинства.