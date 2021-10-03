Киргизия гасит свет и готовится к кризису

В качестве отчаянной меры, призванной смягчить надвигающийся энергокризис, власти решили оказать давление на общественные предприятия, чтобы те воздерживались от использования освещения в ночное время, пишет Eurasianet. Погаснут витрины магазинов и рекламные щиты. Для обеспечения соблюдения новых мер организуются проверки. Улицы Бишкека погрузятся во тьму.

”Для обеспечения населения электроэнергией в осенне-зимний период инженеры вынуждены вводить ограничения на освещение второстепенных улиц, рекламы, витрин магазинов, кафе и других потребителей, не входящих в категорию бытовых”, - говорится в сообщении Национального энергохолдинга от 29 сентября.

Бизнесмены очень переживают из-за возможных последствий. Владелец небольшого частного кинотеатра в Бишкеке рассказал Eurasianet.org на условиях анонимности, что боится падения доходов из-за ограничений: ”Если наша реклама будет выключена, клиенты не узнают, открыты мы или нет, что значительно повлияет на выручку, потому что работаем мы до трех часов ночи”. По словам владельца кинотеатра, иногда электричество отключают на несколько часов и ему приходится отдавать деньги недовольным клиентам.

Ситуация усугубилась из-за падения уровня воды в Токтогульском водохранилище на юге страны. Плотина, которая образует колоссальный бассейн с водой, также является гидроэлектростанцией, производящей около 40% электроэнергии Киргизии. К концу сентября объем воды в Токтогуле составил 12,3 миллиарда кубометров при норме в 17 млрд кубометров для данного сезона.

Официальные лица связывают падение уровня водохранилищ с периодическим увеличением и уменьшением ледникового стока, которое, по их словам, происходит в рамках десятилетнего цикла. Последний раз Киргизия сталкивалась с кризисом подобного масштаба в 2008-2009 годах. Тогда из-за частых отключений многие дома оставались без электричества до семи часов в день.

Правительство ищет разные способы решения проблемы, заключая соглашения с соседними странами, в частности, с Казахстаном, Туркменистаном и Узбекистаном. Эти страны предоставляют электроэнергию, когда мощность, вырабатываемая ГЭС невелика, а в летние месяцы, когда наполняемость плотины больше, странам, расположенным ниже по течению, выделяется вода для орошения. Киргизия рассчитывает занять в этом году 2,1 млрд киловатт-часов электроэнергии.

Еще одна обсуждаемая мера - повышение промышленных тарифов на электроэнергию. В Киргизии самая дешевая электроэнергия в мире из-за серьезных опасений по поводу политических последствий роста цен. Если рост цен произойдет в октябре, добыча драгоценных металлов, майнинг криптовалюты, а также другие промышленные предприятия будут платить больше. Предлагается перейти с нынешней ставки 2,24 сома ($0,026) за киловатт-час на эффективную ставку 5,04 сома ($0,06) за киловатт-час.

Производители цемента возмущены тем, что в рамках тарифной реформы их приравняли к майнерам криптовалюты. ”Цементные заводы, в отличие от криптомайнеров, производят товары, которые считаются стратегически важными для Киргизии, - говорится в заявлении компаний этого сектора, опубликованном через бизнес-ассоциацию ЖИА. - Конечный потребитель продукции наших компаний - население в целом”.

Министерство энергетики и промышленности считает, что тариф в 5,04 сома отражает стоимость производства, доставки и инфляцию. Сектор производства энергии в течение многих лет работает в убыток и погряз в долгах. По состоянию на этот год непогашенная задолженность сектора в виде кредитов, полученных от банков и иностранных партнеров, составила $1,6 млрд.

”Повышение тарифов на электроэнергию - объективное требование, - сказал Eurasianet.org эксперт по энергетике Мырзатай Султаналиев. - По сравнению с другими странами, у нас низкие тарифы на промышленные товары. В Киргизии промышленность потребляет около 30% электроэнергии, а большая часть, 70%, используется домашними хозяйствами. Одно только повышение тарифов для бизнеса не покроет издержек. Необходимо повысить тарифы и для населения”.

Киргизские домохозяйства платят примерно $0,009 за киловатт-час электроэнергии. Если потребление домохозяйством в месяц превышает 700 киловатт-часов, ставка повышается до $0,25.

Президент Садыр Жапаров предлагал значительное повышение ставок для домохозяйств, но быстро передумал. Как лидер, пришедший к власти в результате общественных беспорядков в прошлом году, он наверняка вспомнил, как один из его предшественников, Курманбек Бакиев, был свергнут в результате протестов в 2010 году, отчасти вызванных реформами ценообразования на электроэнергию.

Султаналиев считает, что в связи с приближающимися парламентскими выборами в ноябре правительство вряд ли захочет провоцировать население Тем не менее грядущей зимой недовольства не избежать. Только в прошлом месяце министр энергетики и промышленности Доскул Бекмурзаев пообещал, что электричества хватит на всех. Теперь отключения электроэнергии становятся все более привычным явлением.

29 сентября глава Национального энергохолдинга Талайбек Байгазиев заявил в интервью, что людям лучше сидеть дома, поскольку уличное освещение будет выключаться к 22:00. ”В кафе и ресторанах начинают включать свет с пяти часов вечера. Или возьмем парки, зачем там освещение до утра? Нормальным, разумным людям стоит гулять до 22:00, а потом ехать домой отдыхать”, - сказал Байгазиев. Его слова вызвали предсказуемую волну раздражения. Один из пользователей Facebook разместил в своем аккаунте черный прямоугольник с подписью ”прекрасный ночной вид на Бишкек”.

Султаналиев, аналитик по вопросам энергетики, считает, что это только начало, поскольку соседние страны, которые сейчас снабжают Киргизию электроэнергией, начинают снижать объемы поставок, чтобы обеспечить свое собственное население, ситуация может ухудшиться: ”Мы обязательно столкнемся с запланированными отключениями, несмотря на то, что министры настаивают на том, что у нас достаточно мощностей. А если зима будет холодной, поставки будут прекращены. Узбекистану и Казахстану в холодную погоду понадобится собственная энергия. Электричество обязательно будут отключать, и людям нужно к этому готовиться”.