Талибы* начали зачистку Кабула от провинциалов

Как сообщили сегодня афганские СМИ, запрещенное в России движение "Талибан" приступило к выдворению из Кабула жителей провинций, бежавших в столицу Афганистана во время летних боев между талибами и войсками режима Ашрафа Гани.

Талибы подчеркнули, что люди, вынужденные в настоящее время жить в парках Кабула, будут возвращены в свои дома в северных провинциях. Речь идет о порядка 2 тыс семей.

"Тысяча и пять перемещенных семей из парка Шахре-Нау в Кабуле уже переселили при содействии различных агентств по оказанию помощи", - приводит Khaama Press сообщение Абдулы Матина Рахимзая, исполняющего обязанности Министерства по делам беженцев и репатриантов.