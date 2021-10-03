Почему занервничал Иран

В конце этой недели одной из главных новостей в регионе Большого Кавказа, вызвавшей экспертные дискуссии и противоречивые оценки, стали масштабные учения "Покорители Хайбара", которые Иран начал недалеко от границы с Азербайджаном, задействовав бронетанковые части, артиллерию, вертолеты и БПЛА. Министр внутренних дел ИРИ Ахмед Вахиди обосновал необходимость проведения маневров тем, что “некоторые страны” разработали план заговора, чтобы испортить отношения между Азербайджаном и Ираном.

Как выяснилось, под термином "некоторые страны" министр имел в виду… Израиль, поддерживающий хорошие отношения с Баку. Это обоснование многие сочли надуманным, ведь Азербайджан и Израиль всегда развивали взаимовыгодные контакты, в том числе в экономической сфере, будучи связанными договоренностями по газу и вооружениям, которое, кстати, успешно применялось в ходе Отечественной войны Азербайджана за освобождение своих территорий год назад. Довольно странно прозвучали и слова командующего Сухопутными силами Корпуса стражей исламской революции Мохаммада Пакпура о том, что Иран не потерпит, чтобы его соседи стали "прибежищем и базой для фальшивого сионистского режима и его действий против безопасности".

Эксперты замечают, однако, что в последнее время в отношениях Израиля и Азербайджана не произошло ничего такого, чтобы могло вызвать столь бурную реакцию Тегерана.

Точно также не было никаких значительных прорывов в стабильно хороших азербайджано-турецких и азербайджано-российских отношениях, что вынудило бы Иран так занервничать.

Некоторые аналитики увязывают причины активизации ИРИ с происходящим на освобожденных после 44-дневной войны на азербайджанских территориях. Речь идет, во-первых, о том, что вернувший себе контроль над ранее оккупированными территориями Азербайджан пытается пресечь там незаконную торговлю, осуществляемую иранцами. Во-вторых, наметились некоторые признаки возможной нормализации армяно-азербайджанских и армяно-турецких отношений. Так, в пятницу секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что встреча премьер-министра Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым может состояться в ближайшей перспективе в рамках Минской группы ОБСЕ, причем Ереван готов к демаркации границ с Азербайджаном при посредничестве РФ. "Если армянская сторона готова, то и я готов", - заявил на следующий день Ильхам Алиев в интервью испанскому агентству EFE, подчеркнув, что такая встреча может оказаться хорошим показателем окончания войны.

Осознание готовности Армении открывать коммуникации и налаживать отношения с Турцией вполне могло стать причиной напряжения в Тегеране, но иранские военные маневры стали вызовом не только "малым" государствам, но и Турции, и, возможно, России, так много сделавшей для прекращения войны в регионе. При этом совершенно очевидно, что "малые" страны не могут быть препятствием или проблемой для Ирана, зато деятельность Анкары и Москвы в регионе, где к тому же теперь работает Совместный российско-турецкий центр по контролю за режимом прекращения огня и всех военных действий в зоне недавнего противостояния, заставляет Тегеран прибегать к сомнительным с точки зрения эффективности шагам.

Понятно, что Иран не желает видеть усиления в регионе роли не только Турции, но и России. Вспомнить хотя бы инициированную Москвой Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, которую из всех прикаспийских стран не подписал только Иран. Этот международный документ включает в себя весь комплекс договоренностей, политических заявлений и соглашений, выработанных на протяжении последних 20 лет, но пока Тегеран не провел процедуру ратификации, реализация Конвенции невозможна. Из Москвы не раз звучали слова о том, что вступление в силу подписанного еще в 2018 году документа позволит в полной мере реализовать потенциал сотрудничества в регионе. Прежде всего речь идет о суверенных правах прибрежных государств в отношении Каспийского моря и его ресурсов, решении всех касающихся Каспия вопросов исключительно пятью странами - без вмешательства внерегиональных держав.

Так или иначе, сейчас Иран всеми силами пытается выбить себе преференции на разных направлениях, ведь его страдающей от санкций экономике нужны постоянные финансовые вливания. Тегеран боится остаться вне игры, но чтобы избежать этого, выбирает не вполне подходящие методы, такие, например, как бряцание оружием у азербайджанской границы. Ясно, что Тегеран, преследующий собственные интересы и на Каспии, и в регионе Южного Кавказа, в том числе на освобожденных азербайджанских территориях, не собирается терять выгодные возможности, причем как экономические, так и политические. Но никто и не собирается выталкивать Иран из зоны его интересов - все сегодняшние проблемы вполне возможно решить путем выстраивания взаимовыгодного сотрудничества, в частности, законной торговли и реализации проектов транспортных коридоров.