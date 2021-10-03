В Каспийске будет открыт Мемориал памяти воинам-дагестанцам и труженикам тыла

Накануне в Каспийске был заложен первый камень в основание мемориала памяти воинам-дагестанцам и труженикам тыла, отдавшим свои жизни и пропавшим без вести на фронтах Великой Отечественной войны.

Мемориал будет построен на набережной Каспийска. Монумент, олицетворяющий сохранение исторической памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, будет открыт в ноябре.

Как пишет РИА Дагестан, в церемонии закладки первого камня участвовал зампред правительства Дагестана Муслим Телякавов. Также на церемонии присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, военные Каспийской флотилии, личный состав УФСБ и погрануправления ФСБ по Дагестану и жители Каспийска.