Посол Армении в США потребовала разогнать митинг националистов-сторонников оккупации Карабаха

Сайт армянского националистического движения АРФ "Дашнакцутюн" сообщил сегодня, что посол Армении в США Лилит Макунц потребовала от полиции разогнать митинг, устроенный молодыми американскими дашнаками напротив посольства.

Митинг начался во время проведения в армянском посольстве в Вашингтоне мероприятия в честь 30-летия независимости Армении. Дашнаки развернули плакаты с требованием назначить в США компетентного посла вместо Лилит Макунц и подняли "флаги" фейкового режима "НКР", созданного Ереваном на землях Азербайджана.

Также они заявили, что празднование юбилея независимости оскорбляет их. Армянские дипломаты попытались уговорить их уйти, но дашнаки отказались, сославшись на то, что они не нарушают американские законы.

После этого Лилит Макунц вызвала полицию, и та разогнала митинг, хотя полицейские и признали, что дашнаки не нарушили никаких законов США.