Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави не смогли выбрать мэра вслед за Тбилиси

Как сообщили сегодня в ЦИК Грузии после подсчета 50% бюллетеней, поданных накануне в ходе местных выборов, не только в Тбилиси, но и в четырех других крупных городах не удалось избрать мэра в первом туре: в Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов.

Напомним, что в Тбилиси действующий мэр Каха Каладзе собрал только 45,32% голосов, а его ключевой соперник, текущий руководитель партии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" Ника Мелия – 34,15%.

В городе-курорте Батуми кандидату от ЕНД Георгию Киртадзе удалось набрать больше голосов, чем кандидату от правящей "Грузинской мечты" Арчилу Чиковани – 42,6% против 41,07% соответственно.

В Кутаиси также кандидат от ЕНД Хатия Деканоидзе лидирует с 43,81% голосов, на втором месте кандидат от "Мечты" Иосиф Хахалеишвили с 41,76%%.

В городе-порте Поти лидирует кандидат от "Мечты" Бека Вачарадзе с 47,73%, на втором месте бывший мэр Тбилиси, кандидат от ЕНД Гиги Угулава с 37,44%.

Наконец, в Рустави кандидат от "Мечты" Нино Лацабидзе набирает 44,92%, а кандидат от ЕНД Давид Киркитадзе – 43,81%.

На данный момент суммарное число подсчитанных бюллетеней, поданных за "Грузинскую мечту", составляет 47,66%, за ЕНД – 31,06% от общего числа.