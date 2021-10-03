Иран потребовал от США "доброй воли" на $10 млрд

Как заявил глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян, Тегеран ждет, что США продемонстрируют "добрую волю" к возобновлению переговоров в Вене по иранской ядерной сделке и разморозят $10 млрд средств ИРИ, заблокированные в американских банках.

"Они не желают возвращать $10 млрд, принадлежащих иранской нации. А в этом случае мы могли бы сказать, что американцы один раз за последние несколько десятилетий учли интересы иранской нации", - приводит его слова Интерфакс.

Министр иностранных дел Ирана рассказал, что Вашингтон в прошлом месяце контактировал с иранскими властями на предмет возобновления переговоров по иранской ядерной сделке.

"Американцы пытались связаться с нами по разным каналам, и я сказал посредникам, что если намерения Америки серьезны, то необходимо серьезное свидетельство этого", - подчеркнул Абдоллахиян, предложив отдать Ирану те самые $10 млрд.

Также он уточнил, что венские переговоры по СВПД в скором времени возобновятся.