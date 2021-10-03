44 дня Отечественной войны Азербайджана: день седьмой, 3 октября 2020 года

Год назад, 27 сентября 2020 года начались последние боевые действия Карабахской войны, получившие название Отечественной войны Азербайджана. В тот день оккупационные силы Армении обстреляли по всему фронту и всей границе двух стран позиции азербайджанской армии и мирные населенные пункты, в Баку было принято решение начать широкомасштабную контрнаступательную операцию против захватчиков для обеспечения безопасности граждан. "Вестник Кавказа" предлагает читателям проследить ход 44 дней Отечественной войны Азербайджана так, как он освещался год назад.

В седьмой день, 3 октября, освободительная азербайджанская армия перешла к решающему этапу контрнаступательных операций на северо-востоке (села Талыш и Суговушан) и юге (город Джебраил) оккупационной зоны, Ереван, не в силах удержать захваченные земли, сосредоточился на бомбардировке информационного поля фейками о турецком участии в боевых действиях. Фейки также касались ликвидации азербайджанской авиации, хотя Баку не использовал в боях истребители из-за эффективности беспилотников. Позднее фейки Армении пришлось опровергать и Грузии.

Президент Азербайджана в интервью "Аль-Джазире" подчеркнул, что армяно-азербайджанский конфликт должен быть решен именно сейчас, а не заморожен на еще 30 лет. Тогда же он отметил главенствующую роль России как посредника в урегулировании конфликта, а сторонникам создания второго армянского государства предложил провозгласить такое во Франции или США. На фоне этого интервью азербайджанскому лидеру позвонил президент Франции Эммануэль Макрон. Премьер-министр Армении Никол Пашинян также дал интервью "Аль-Джазире". Грузия вновь предложила Баку и Еревану провести мирные переговоры в Тбилиси.

Минобороны Азербайджана поблагодарило население республики за помощь военным. Войска Армении продолжили обстрелы мирных населенных пунктов Азербайджана. Минская группа ОБСЕ предложила прекратить бои для вывоза тел убитых военных, Баку вновь обратил внимание, что, пока оккупанты ведут огонь по гражданским объектам, азербайджанская армия уничтожает лишь военную инфраструктуру захватчиков. Марионетки Еревана в оккупационной зоне потребовали помощи России в войне против азербайджанских войск.

Около 18:00 было освобождено село Суговушан Тертерского района, таким образом, сверхукрепленный участок обороны оккупантов "линии Оганяна" на северо-востоке фронта был прорван. Селу было возвращено историческое название Суговушан. Вместе с селом было освобождено Суговушанское водохранилище. В ответ премьер-министр Армении Никол Пашинян озвучил фейк об участии в боях 150 высокопоставленных турецких офицеров, также была распространена поддельная запись переговоров между азербайджанскими и турецкими военными. В том же Тертерском районе под обстрел оккупантов вновь попали иностранные журналисты.

Оккупационные войска Армении опубликовали поименный список ликвидированных за сутки захватчиков. "Вестник Кавказа" опубликовал фотодокументы последствий недельных обстрелов Тертера.

Незадолго до 22:00 стало известно об освобождении второго ключевого населенного пункта на северо-востоке фронта - села Талыш, а также нескольких сел в Джебраильском и Физулинском районах на подступах к городам Джебраил и Физули. Поздно вечером были опубликованы видеодокументы разгрома оккупационных сил на освобожденных территориях.

Таким образом, в седьмой день войны были освобождены от многолетней оккупации крупные села Суговушан и Талыш в Тертерском районе, из которых освободительная азербайджанская армия могла выстроить контрнаступление на город Агдере. На юге были освобождены села по дороге к городам Физули и Джебраил. Оккупационные власти отвечали на это массированным обстрелом мирных населенных пунктов Азербайджана и активным распространением фейков о боевых действиях с призывами к России и Западу спасти Ереван от поражения в войне.